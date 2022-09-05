Таллин, 5 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Делать в сторону России враждебные заявления, позиционируя себя в качестве того, кто громче всех кричит в лагере ее противников, для Эстонии рискованно и безответственно. Об этом руководитель общественного фонда «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд сообщил эстонскому порталу objektiiv. ee.

«То, что наша властная верхушка решила делать в части России ради безопасности Эстонии (безусловно, с подачи заказа извне), выглядит стремлением поставить все карты на максимальное нагнетание напряжения и эскалацию взаимного противостояния между странами Запада и Россией», — считает он.

Притом, добавил Вооглайд, «при осуществлении этого плана руководство Эстонии не гнушается тем, чтобы поставить собственный народ в очень сложное экономическое положение. Если этот план провалится, а Москва не будет не только не уничтожена, но и выйдет на территории б. УССР победителем, то весьма вероятно, что в один прекрасный момент она начнет сводить счеты и с нагнетавшей напряжение и пытавшейся привести к эскалации конфликта Эстонией».

Он считает, что подходящих для этого рычагов у России много. «И если наши так называемые «союзники» у нас из-за спины незаметно исчезнут, не желая вступать в ядерный конфликт с крупнейшим в мире ядерным государством из-за одной маленькой страны, то песенка Эстонии будет спета», — категоричен эстонский общественный деятель.

«Ставки очень велики и, к сожалению, кажется, что осуществление последнего сценария гораздо более вероятно, чем первого», — заявил руководитель общественного фонда «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд.

Он призвал в вопросах внешней политики брать пример с Венгрии.