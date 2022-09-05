Париж, 5 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Единогласия в вопросе антироссийских санкций на Западе нет, об этом министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила 5 сентября в эфире радиостанции RTL.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

Она призвала противодействовать обходу санкций, которые ввели против России страны Европы, США и «ряд других партнёров». Вместе с тем есть союзные страны, не принявшие политику санкций.

«Это, в частности, Турция, куда я направляюсь сегодня», — сказала Колонна.

По словам министра, страны, не принявшие санкции, не должны служить площадкой для их обхода. Принятые ограничения направлены на то, чтобы «затруднить финансирование военных действий и положить им конец».

Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против России, теперь реализует седьмой пакет. Есть и другие возможности, включая персональные санкции, добавила министр.

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