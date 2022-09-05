Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Отечественные товары должны иметь приоритет при поступлении на полки магазинов и первое место нужно отдавать именно продукции, произведенной в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

По его словам, в настоящее время не стоит цель заменить продукцию ушедших западных компаний товарами, производимыми в восточных странах.

«Если на Урале производится, пусть у уральских товаров будет приоритет перед российскими, а у российских перед иностранными. Эту политику нужно ввести и это вопрос договоренностей с сетями, это вопрос договоренности, в том числе, на уровне законодательном», — сказал Нечаев.