Красноярск, 5 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Инспекторы Минэкологии Красноярского края принимают участие в спасении белого медведя. В настоящее время хищника транспортировали из Диксона в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен. Для оказания помощи и контроля за состоянием животного в северную столицу края прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Programmes.putin.kremlin.ru Белый медведь

В Минэкологии Красноярского края поступила информация с просьбой оказать содействие в спасении белого медведя. Сотрудники ведомства отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов, после чего его усыпили и доставили в Норильск на самолёте.

«Контроль за популяцией белых медведей находится в ведении федеральных органов, в данном случае Росприроднадзора. Но сейчас речь идет о спасении животного, поэтому мы действуем сообща. Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника», — рассказалПавел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Отмечается, что это уже второй выход белых медведей к людям. Ранее в июле специалисты помогли хищнику извлечь металлическую банку, застрявшую в пасти.

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Как сообщало ИА REGNUM, на острове Врангеля дан старт первому масштабному проекту «Беломедвежья перепись», целью которого является мониторинг, уточнение численности, обновление сведений о половозрастной структуре подвида, оценка состояния группировки и местообитания самого крупного наземного хищника. Первый этап экспедиции продлится около месяца.

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