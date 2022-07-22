Салехард, , 00:01 — REGNUM Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО участвовали в спасении красноярской медведицы, морда которой застряла в банке со сгущённым молоком. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Белый медведь © Дмитрий Архипов

Напомним, белая полуторагодовалая медведица с застрявшей в пасти банкой сгущёнки вышла к людям в посёлок Диксон в Красноярском крае 20 июля. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 21 июля сообщила, что косолапую спасли.

Как выяснилось, начальник полярной станции Александр Разумный обратился за помощью в спасении медведя обратился к ямальским коллегам. Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО помогли скоординировать действия красноярских полярников.

Медведицу усыпили, сняли с языка банку, обработали раны. И на вертолете эвакуировали в естественную среду. Также для косолапой собрали три мешка рыбы, что поможет ей восстановить силы, пока она не сможет охотиться.

«В Ямало-Ненецком округе был опыт по спасению и эвакуации медведей из вахтового посёлка. Мы помогли красноярским коллегам составить обращение в Росприроднадзор, связали их с главой Всероссийского общества охраны природы Вячеславом Фетисовым и учёными научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Рад, что наш опыт оказался полезен соседнему региону. И акция по спасению завершилась успешно», — отметил директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Сергей Хрущёв.

Начальник ОГМС «Остров Диксон» Александр Разумный в свою очередь поблагодарил ямальских коллег.

«Без грамотных действий по спасению животное могло погибнуть — медведь был очень утомлён, близко подошёл к станции. Медведь и раньше близко подходил к станции. Один раз попытался выломать дверь — еле его отогнали. Его дальнейшее нахождение так близко к человеку опасно и для него самого, и для всех жителей острова», — пояснил Разумный.

На Ямале провели уникальную эвакуацию белых медвежат

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая операция по спасению двух белых медвежат была организована на Ямале в январе 2022 года. Косолапые малыши пришли в посёлок вахтовиков за пропитанием, и не хотели уходить. Близкое соседство с человеком могло быть опасным и для вахтовых рабочих. Медведей усыпили, осмотрели и вместе с запасом еды на вертолёте вывезли на полуостров Явай в национальный парк «Гыданский».

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