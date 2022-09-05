Энергодар, Украина, 5 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ линий электропередачи на Запорожской АЭС работает только шестой энергоблок, электроэнергия подаётся также и на подконтрольные киевскому режиму территории. Об этом 5 сентября рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская ТЭС

Как отметил Волга, в данный момент на Запорожской АЭС ситуация продолжает оставаться напряженной, однако специалисты справляются с нею.

«Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему», — сказал он.

Также глава администрации Энергодара уточнил, что электричество также поступает и на находящиеся под контролем Киева территории «в обязательном порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что возможность развития ситуации на территории б. УССР в негативном ключе снизило направление миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.