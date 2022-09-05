Париж, 5 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Возможность развития ситуации на территории б. УССР в негативном ключе снизило направление миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом 5 сентября заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RTL.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Телефонные разговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным и <…> Владимиром Зеленским помогли заручиться согласием руководителей двух стран на поездку экспертов МАГАТЭ и содействовали проведению этой миссии. Это очень важно для обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — сказала она.

Также Колонна отметила, что в инцидентах на атомных объектах на территории Европы «никто не заинтересован», и добавила, что Париж считает, что поддержание многовекторного диалога является важным.

«Необходимо говорить со всеми, особенно когда существуют разногласия», — пояснила министр по делам Европы и иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что члены миссии МАГАТЭ уехали с Запорожской АЭС, оставив там двух наблюдателей.