Москва, 5 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Нормы ВТО, как и большинство норм и правил, генерируемых ЕС и США в мировой политике, работают только на поддержание гегемонии коллективного Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал точку зрения бывшего замглавы ВТО И Сяочжуня, заявившего об ослаблении роли ВТО.

Флаг ВТО

«С этим мнением, безусловно, можно и нужно согласиться, — сказал Хачатурян. — В последние годы ВТО действительно в качестве площадки для выработки норм и правил регулирования и поддержания равноправия всех участников мировой торговли свои основные задачи не выполняет. Ключевой причиной в данном случае является то, что ВТО изначально создавалась как системообразующий элемент глобалистской модели мировой экономики, в рамках которой главенствующая роль отводилась столпам либеральной модели глобализации ЕС и США».

Он подчеркнул, что и Россия, и Китай при присоединении к ВТО приняли для себя эти правила игры и честно пытались их соблюдать.

«Но в 2014 году стало ясно, что нормы и правила ВТО, как и большинство норм и правил, генерируемых ЕС и США в мировой политике, работают только на поддержание гегемонии коллективного Запада за счет игнорирования интересов других стран», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, роль ВТО в мировой экономике существенно изменилась после введения антироссийских санкций.