Москва, 5 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Планируют взять отпуск осенью 34% жителей России: 15% проведут его дома, 3% — за границей. Поедут на дачу 6%, в турпоездки по России — 10%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

Чаще всего граждане намерены отдыхать осенью в России на Черноморском побережье, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининградской области, в городах Золотого кольца, на Северном Кавказе и в Карелии.

В списке зарубежных стран респонденты назвали Турцию, Египет и Грузию. Отдых в России чаще выбирают люди с доходом 50-80 тыс. руб. в месяц (12%), за границей — от 80 тыс. руб. (5%). Не планируют брать отпуск осенью 54%.

Опрос проведён 3–19 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 365 населённых пунктах.

ИА REGNUM сообщало, за три летних месяца 2022 года отдыхали в рубежных странах почти 3,5 млн российских туристов.

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