Москва, 5 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Развитие цифровизации, а также повышение финансовой грамотности жителей РФ способствовали тренду на сокращение количества банкоматов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина.

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«Совершенно неразумно иметь в торговых центрах огромное количество банкоматов и пытаться развивать безналичную форму расчетов. Безналичная форма расчетов, безусловно, более предпочтительна и требует дальнейшего развития. Кроме надежности и ускорения оборота средств, это еще и сокращение издержек по сравнению с использованием наличных денег, — сказала она. — Необходимо продолжить переориентацию предприятий розничной торговли на безналичное обслуживание и расширить перечень предприятий услуг и торговых точек, которым предписано предоставлять возможность оплаты через терминалы».

Кроме того, она напомнила, что казначейство России планирует расширять проект по внедрению системы быстрых платежей (СБП), что также будет способствовать сокращению доли наличных денег в обращении, а значит, снижению потребности в банкоматах.

«Еще важно понимать, что сами банкоматы — это дорогое удовольствие. В зависимости от модели цена составляет от одного до двух миллионов. И это еще одна причина, по которой их количество сокращается и, скорее всего, продолжит снижаться», — подытожила профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ за последние два-три года стремительно снижалось количество пользователей банкоматов, которые отказывались пользоваться банковскими приложениями.