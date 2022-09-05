София, 5 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), Митрополит Софийский Неофит в экстренном порядке был госпитализирован в одну из центральных клиник столицы Болгарии Софии. Об этом 5 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс) Patrick Denker Скорая помощь

Согласно официальной информации, причиной отправки клирика в больницу стало обострение его хронического заболевания. На сегодняшний день состояние здоровья 76-летнего церковного лидера оценивается как стабильное.

Напомним, Неофит (в миру — Симеон Димитров) является последовательным сторонником сближения Болгарии с Российской Федерацией. Он выступает за сохранение памятников русской культуры на болгарской территории, а также развитие дипломатических связей между Софией и Москвой.