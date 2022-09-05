Москва, 5 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. С начала 2022 года на территории Москвы было открыто 14 спортивных объектов. Об этом 5 сентября у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел новый ФОК и отремонтированный стадион ст. Гиагинской

Всего же за 12 лет в городе было построено построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОКов, футбольных полей и других крупных сооружений, отметил мэр.

«Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах», — написал Собянин.