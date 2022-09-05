Барнаул, 5 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Известие о том, что Правительство РФ определило соцсети, где органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты, приветствует депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года, она пояснила:

Martinsson Serg Соцсеть

«Органы власти и до принятия этих требований с разным успехом вошли в соцсети. Это не просто дань моде, это настойчивое требование времени. В соцсетях циркулирует огромное количество информации, в том числе недостоверной, но при этом легко доступной. И если на неё не создаётся официальная реакция, то власть проигрывает свои позиции.

Кроме того, людям зачастую проще выплеснуть гнев относительно какой-то проблемы на своей странице, нежели писать официальное обращение в уполномоченный орган. Власть не должна отставать. Логично организовать оперативное реагирование на подобные сообщения, сокращая дистанцию в отношениях с гражданином. Если власть не несёт информацию в народ путём соцсетей, значит информационное поле здесь будет создаваться без позиций власти. А это всегда проигрыш и надрыв коммуникации с гражданами».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с 1 декабря российские органы власти будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и «Вконтакте», 5 сентября заявили в правительстве.

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