Москва, 2 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет следовать за итальянским политиком Сильвио Берлускони и заводить аккаунты в социальных сетях. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не планирует», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что ранее итальянский политик Сильвио Берлускони завёл аккаунт в TikTok и за несколько часов набрал более 4 млн просмотров.