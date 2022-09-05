Москва, 5 сентября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке на острове Русский 5 сентября стартовал II Международный форум по сохранению тигра. На открытии саммита к участникам по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gellinger Тигр

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«Уверен, в такой атмосфере профессиональный диалог экспертов, экологов, ученых из разных стран будет плодотворным, послужит во благо всей тигриной семьи», — сказал Путин.

С 2009 года в мире общее число тигров выросло на 40%. Но, как отметил президент России, в ряде стран тигр исчез, а в некоторых его жизнь находится под угрозой.

Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества в вопросах сохранения тигра. Он отметил достижения коллег из Индии, Непала, Бутана и Китая, где популяция редкого хищника растёт.

«Нам в России тоже есть чем гордиться», — сказал Путин.

12 лет назад в дальневосточной тайге проживали не более 393 тигров. Сейчас их около 750.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Русский во Владивостоке на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума 5 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока».