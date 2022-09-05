Берёзовский, Свердловская область, 5 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Школьник из Берёзовского Свердловской области, напавший с ножом на сверстницу, будет находиться под арестом как минимум до 1 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Екатеринбурга.

Victor Арест

Школьника обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16-летний свердловчанин напал с ножом на сверстницу из посёлка Исток. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации