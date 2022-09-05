Москва, 5 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Покупка валют дружественных стран ради сдерживания роста курса рубля — не лучший выбор для Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарной политики финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Накопление резервов в валютах, в которых совершаются внешнеторговые операции, — естественный процесс, но только до определенных пределов: «дружественные» валюты имеют сравнительно низкую ликвидность и курсовую стабильность, так что избыточная покупка этих инструментов представляется не лучшим выбором для центрального банка, — сказала она. — Замедлить рост курсовой стоимости рубля монетарные власти могли бы путем снижения процентной ставки, это позволило бы не только ограничить укрепление рубля, но и способствовать экономическому росту внутри страны, а также снижению долгового бремени экономических субъектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой данный планов Центрального банка РФ выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.