Кабул, 5 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В результате взрыва, который террорист-смертник устроил у посольства России в столице Афганистана, погибли или получили ранения по меньшей мере 20 человек. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило на своей странице в Twitter агентство Peshgo News.

James McCauley Взрыв

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Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда российский дипломат вышел к собравшимся у диппредставительства жителям Кабула, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

По информации арабского телеканала Al Arabiya, по террористу был открыт огонь сторонниками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что из-за взрыва могли погибнуть по меньшей мере два российских дипломата.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв у здания посольства России в Кабуле прогремел 5 сентября.