Кишинёв, 5 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Властям Молдавии в день провозглашения независимости республики нужно было принять «унию» о присоединении к Румынии. Об этом заявил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Василий Шоймару на телеканале Jurnal

Bestalex Карта Приднестровья

По его мнению, тогда бы не пришлось прописывать в конституции, что молдавский язык является государственным. Кроме того, якобы можно было бы избежать проблем с объявившим независимость Приднестровьем и имеющей большие права Гагаузской автономией.

«Мы могли бы уступить [Киеву] Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновцов, — заявил депутат. — Гагаузская автономия не настолько сильна, чтобы что-то диктовать».

Напомним, ПДС была основана действующим президентом Майей Санду, которая призналась, что имеет румынское гражданство. Она и её сторонники не признают, что есть молдавский язык. В оппозиции обвиняют Санду в стремлении лишить Молдавию государственности в ходе слияния с Румынией.