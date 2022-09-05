Москва, 5 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. С 1 сентября в России начали действовать новые нормы в сфере охраны труда. Об этом 5 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Government.ru Татьяна Голикова

«С 1 сентября вступили в силу нормы закона, которыми предусмотрено формирование превентивно-профилактической модели охраны труда для обеспечения безопасности работников на производстве, которые коснутся более 10 млн работников», — заявила Голикова.

«Отменены устаревшие требования, которые связаны с обучением по охране труда. Они уже не соответствовали изменившимся требованиям к рабочим местам, многие из которых компьютеризированы», — пояснила она.

Кроме того, у работодателей появляется право принимать решение об освобождении отдельных работников от прохождения инструктажа и обучения по охране труда.

«При этом предусмотрена ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда», — указала она.