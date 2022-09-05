Новосибирск, 5 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку деятельности компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан (Камчатка). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

По данным прокуратуры, речь идёт о компании ООО «Экстрим тайм». «По сообщениям СМИ, данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, в ходе которого погибли люди», — говорится в сообщении.

Для работы прокуратура привлекла органы контроля. Проверяется соблюдение сотрудниками компании законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим — гидам.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подытожили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая группа с двумя гидами (всего 12 человек) с 30 августа совершала восхождение на Ключевской вулкан. 3 сентября стало известно, что пять человек погибли, упав с высоты. Позже поступила информация об ещё троих погибших. Туристы были из разных регионов России. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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В настоящее время идёт спасательная операция. Спасатели пытаются добраться до остающихся на вулкане туристов.

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