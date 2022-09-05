Владивосток, 5 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Резерв для улучшения демографической ситуации в России кроется в занятости, точечном стимулировании и борьбе с бедностью. Об этом первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила в ходе ВЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Баталина

По её словам, в первую очередь резерв для улучшения демографической ситуации власти видят в занятости рынка труда. Финансовая устойчивость семьи основана не на социальных выплатах, даже масштабных, системных и постоянных, а на устойчивой занятости.

«Всё равно основа благосостояния семьи… это устойчивая заработная плата», — подчеркнула Баталина.

Она добавила, что невозможно предугадать, какая именно мера повлияет на решение семьи родить второго и третьего ребёнка. Другие резервы — это точечное стимулирование возрастной группы 30–39 к рождению детей, сведение к минимуму рисков бедности, улучшение жилищных условий и укрепление репродуктивного здоровья.

Читайте также: Экономист рассказала, как в РФ вырастет напряженность на рынке труда