Москва, , 10:11 — REGNUM Рост напряжённости на российском рынке труда очевиден в перспективе, и придется он на конец 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы министерства труда и социальной защиты РФ.

Бен Шан. Безработица

«Используемая Минтрудом России методика оценки уровня напряженности на региональных рынках учитывает следующие показатели: уровень занятости населения; уровень общей безработицы; уровень регистрируемой безработицы; доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных (в процентах); коэффициент напряженности на рынке труда. Сам коэффициент напряженности тоже имеет различные модификации, но чаще всего соотносят численность зарегистрированных в службах занятости безработных и число имеющихся вакансий», — объяснила Мирзабалаева.

Она подчеркнула, что регион относится к перечню территорий с напряженной ситуацией, если общий показатель по территории превышает общий показатель по России в целом более чем в 1,5 раза.

«К округам с наиболее неблагоприятным положением на рынке труда традиционно относятся Северо-Кавказский, Сибирский и Южный федеральные округа, где на протяжении длительного периода времени общий уровень напряженности находится выше общероссийского уровня, — сказала Мирзабалаева. — Одним из важных факторов роста напряженности на рынке труда является рост структурной безработицы (структура рабочих мест и профессионально-квалификационная структура соискателей рабочих мест не совпадает). В условиях современных трансформаций на рынке труда — ухода представителей бизнеса ряда недружественных стран, нарушения логистических цепочек, снижения темпов и объемов работы ряда отраслей — структурные диспропорции выросли, и результатом стал рост напряженности на рынке труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что в первой половине 2023 года российский рынок труда будет постепенно восстанавливаться, а его равновесное состояние будет достигнуто ко второму полугодию 2023 года.

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