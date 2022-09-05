Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Не по сезону холодная погода в Санкт-Петербурге сохранится до конца текущей недели, кроме того, в городе вновь пройдут дожди, сообщил 5 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

По его словам, температура воздуха в первые дни сентября оказалась ниже нормы на пять-семь градусов и температурный фон даже ниже, чем наблюдался в начале сентября в прошлом году, а также в 2010 и 2003 годах.

«Атмосферное давление уже высокое, но северные ветра и холодная воздушная масса не дадут прогреться антициклону», — заметил синоптик, добавив, что в течение дня 5 сентября в городе и Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. С 6 на 7 сентября через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, который принесет обильные осадки.

«Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге +12…+14 гр., чуть теплее будет только завтра. И не забываем про холодные ночи», — подытожил Колесов.