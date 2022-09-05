Гори, Грузия, , 19:14 — REGNUM Жители поселения Верхвеби города Гори требуют демонтировать ранее установленные барьеры для снижения скорости автомобилей, так называемые «лежачие полицейские», сообщает 4 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

«Лежачий полицейский» Goldfinger

По словам горожан, в этом районе нет ни школы, ни детского сада, поэтому цель установки заграждений неясна. Грузовики же, гружённые строительной техникой, огромные прицепы и тяжелая техника ночью въезжают в город. Когда они проезжают через этот барьер, то дома колеблются и возникает ощущение землетрясения. Возникает страшный шум, из-за которого жители не могут спать. Местные жители говорят, что они неоднократно обращались в мэрию с просьбой демонтировать барьеры, но тщетно.