Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Серийный выпуск автопилота, который предназначен для сельскохозяйственной и специализированной техники, разработало и начало производить НПО автоматики (входит в государственную корпорацию «Роскосмос»). Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба правительства Свердловской области.

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Отмечается, что летом 2022 года предприятие установило 30 систем точного земледелия на самоходные опрыскиватели и они прошли успешные испытания.

Также указывается, что в комплект автопилота входит терминальное устройство, контроллер, подруливающее устройство и комплект кабелей. При этом система позволяет технике точно двигаться по заданной траектории, а искусственный интеллект обеспечивает безопасное движение с оптимальными скоростями и сводит к минимуму, либо полностью исключает участие человека в управлении. Предприятие может выпускать до 3 тыс. таких автопилотов ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что система, которая предназначена для отслеживания всех процессов оборота пестицидов и агрохимикатов — ФГИС «Сатурн» — была запущена в промышленную эксплуатацию.