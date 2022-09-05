Попова не видит рисков завоза в Россию нового вида генипавируса
Москва, 5 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Риска завоза в Россию нового вида генипавируса (Langya henipavirus, LayV) нет. Об этом сегодня, 5 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт ТАСС.
По её мнению, риска завоза нет, потому что не зафиксировано случаев передачи нового вида генипавируса от человека к человеку.
«За всеми потенциальными возможностями генипавируса очень внимательно наблюдают ученые, оценивая его губительный потенциал, если он есть. Но пока таких данных ни у кого нет», — пояснила Попова.
ИА REGNUM ранее сообщало, новый вид генипавируса, поразивший свыше 30 человек, выявлен в провинциях Китая Шаньдун и Хэнань.
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