Москва, 5 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Система, которая предназначена для отслеживания всех процессов оборота пестицидов и агрохимикатов — ФГИС «Сатурн» — запущена в промышленную эксплуатацию. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка пестицидами

Отмечается, что свыше 30 тыс. хозяйствующих субъектов и почти 400 тыс. поднадзорных объектов уже зарегистрировались в системе, над проектированием которой специалисты Россельхознадзора работали более года.

При этом названная система призвана вести учет партий пестицидов и агрохимикатов при их производстве, хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении, в результате чего в ней должен быть отражён весь жизненный цикл химических препаратов, которые используются в растениеводстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что уборочная кампания стартовала во всех регионах Сибирского федерального округа. По состоянию на 31 августа, убрано около 29,3% площадей, в том числе 16,2% зерновых и зернобобовых культур.