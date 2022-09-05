Москва, 5 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Южная Корея, Япония и Тайвань начали постепенно отказываться от поставок угля из России, однако полностью это сделать пока не удаётся. Об этом свидетельствует таможенная статистика этих стран, пишет 5 сентября «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Так, за январь–июль 2022 года Южная Корея импортировала 12,8 млн тонн российского угля, что на 3% меньше аналогичного периода 2021 года. Япония закупила 8,4 млн тонн угля, что на 25% меньше прошлогодних показателей. Тайвань снизил покупку угля на 33,3%, до 4,4 млн тонн.

По мнению экспертов, эти три недружественные РФ страны могут заместить российский уголь за счёт поставок из Австралии, но по более высокой цене. При этом Россия может нарастить поставки угля в Китай, Индию и Вьетнам.

ИА REGNUM сообщало, поставки российского угля в Северо-Восточный Китай увеличиваются высокими темпами.

Читайте подробнее: Россия заметно нарастила поставки угля на северо-восток Китая