В Кабуле произошёл взрыв в районе, где находится посольство России
Кабул, 5 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В районе столицы Афганистана, в котором расположено посольство России в этой стране, прогремел взрыв. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
При этом подчёркивается, что в настоящее время не имеется официального подтверждения этой информации.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября трое детей погибли в результате взрыва в районе Над-Али в провинции Гильменд на юге Афганистана