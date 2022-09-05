Кабул, 5 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В районе столицы Афганистана, в котором расположено посольство России в этой стране, прогремел взрыв. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

При этом подчёркивается, что в настоящее время не имеется официального подтверждения этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября трое детей погибли в результате взрыва в районе Над-Али в провинции Гильменд на юге Афганистана