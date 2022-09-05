Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. На Камчатке двое застрявших на Ключевском вулкане туристов проведут на исполине на высоте более 4100 метров ещё одну ночь. Спасатели не могут добраться до них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

Козинцев Вулкан Ключевской. Камчатский край

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Спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение. Их задача добраться до отметки 3300 метров, где находится домик вулканологов, в нём помощи ожидают два человека. Восхождение к следующим застрявшим туристам планируют начать только утром 6 сентября.

В случае, если вертолёт из-за погодных условий не сможет забрать спасателей и пострадавших, на отметке 1400 метров разбит базовый лагерь для оказания помощи.

В Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности уточнили, что спасательная операция осложняется сильным ветром с порывами до 15-20 м/с и облачностью.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке опубликовали список туристов, которые погибли 3 сентября на вулкане Ключевском.