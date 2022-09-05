Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. На Камчатке опубликовали список туристов, которые погибли 3 сентября на вулкане Ключевском, сообщило ИА «Камчатка».

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Козинцев Вулкан Ключевской. Камчатский край

После падения с высоты погибли Селяничев Павел (38 лет, Москва), Соловьев Максим (34 года, Гусь-Хрустальный), Косюк Екатерина (28 лет, Москва), Гутор Андрей (34 года, Москва), Жиловачик Александр (31 год, Камень-на-Оби), Сорокин Евгений (38 лет, Электросталь).

Ещё двое пострадавших — Анастасия Усачева и Роман Аверин — находятся в приюте на высоте 3300 м.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями с четвёртой попытки 5 сентября приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка на Камчатке, где ждут помощи четверо туристов.