Париж, , 09:48 — REGNUM Магазины Парижа не соблюдают закон об экономии электроэнергии, передает BFM TV.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

Многие витрины магазинов освещены ночью, хотя по закону это запрещено с часу до шести утра. Что еще более удивительно, горит башня Секвойя, в которой находится министерство экологического перехода.

Министерство экологического перехода ответило в пресс-релизе, что «Башня Секвойя, к сожалению, хорошо известна из-за технической установки, которая затрудняет управление освещением или отоплением».

«Государство должно быть образцом в охоте за энергией. Это подразумевает глубокие изменения в наших привычках и поведении, а также установку нового оборудования», — говорится в заявлении министерства экологического перехода Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции требуют от Национальной компании железных дорог рассмотреть возможность сокращения числа курсирующих зимой поездов в рамках плана по экономии электричества.

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