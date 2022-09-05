Гонконг, Китай, , 09:40 — REGNUM Курс евро опустился ниже $0,99 впервые за два десятилетия, так как после остановки газопровода «Северный поток — 1» возросла вероятность значительных потерь для европейских экономик, уже страдающих от энергетического кризиса, как сообщает Financial Times.

Евро

В понедельник 5 сентября евро упал на целых 0,7% до $0,9888 на торгах в Азии. Единая валюта опустилась ниже отметки $0,99 впервые с 2002 года.

Это внезапное падение произошло после того, как Россия на неопределенный срок приостановила поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток — 1», что усугубило дефицит энергоносителей и усилило риски рецессии в ЕС.

Фондовые фьючерсы отразили ухудшение перспектив для европейских экономик. Аналитики заявили, что перекрытие «Северного потока — 1» может существенно осложнить планы Европейского центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики.

«Задача ЕЦБ значительно осложняется неопределенностью в отношении поставок российского газа, — сказал глава отдела экономических исследований в финансовой группе Australia and New Zealand Banking Group Брайан Мартин. — Решение Москвы не возобновлять поставки газа повышает риски снижения темпов роста и одновременно увеличивает прогноз инфляции».

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