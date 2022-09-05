Тбилиси, , 09:37 — REGNUM Правительство Грузии направило в парламент республики для рассмотрения законопроект, который ужесточает визовые требования для иностранцев, приезжающих в страну на длительное время. Об этом 4 сентября сообщает «Общественное телевидение».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, инициатива касается тех, случаев, когда иностранцы могут находиться в Грузии без визы в течение 90 или 180 дней. Для них планируется изменить процедуру при получении иммиграционной визы, чтобы избежать «злоупотреблений» со стороны некоторых визитёров.

«Их целью является получение вида на жительство в долгосрочной перспективе, для чего им необходимо иметь визу соответствующей категории, определенной законом, что в свою очередь ставит в неравное положение граждан других стран, и в то же время за пределами контроля остается элемент государственной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предполагает установить круг лиц, которым следует выдавать грузинские визы. В документе также указаны причины, по котором можно отказать во въезде в Грузии или в выдаче визы, а также прекращения действия визы.

Напомним, граждане России могут въезжать в Грузию по загранпаспорту и пребывать в стране до одного года. При этом консульство России в Трабзоне (Турция) сообщила о том, что в августе резко выросло количество случаев, когда грузинские пограничники без оснований отказываются разрешать въезд в Грузию российским гражданам.