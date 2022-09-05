Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Предстоящий эпидемический сезон по гриппу пройдёт достаточно напряжённо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 сентября журналистам на полях ВЭФ.

Kremlin.ru Анна Попова

По её словам, в России заранее готовятся к распространению этой инфекции. Вакцина произведена в полном объёме и уже доставлена в регионы России.

«Весь мир предполагает — и учёные, и эксперты, — что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряжённым, и мы готовимся заранее», — сказала Попова.

Она добавила, что вакцинацией следует охватить по меньшей мере 60% населения страны. Для групп риска этот показатель должен быть не менее 75%.

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