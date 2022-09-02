Ижевск, 2 сентября 2022, 15:40 — REGNUM Вакцина от гриппа закуплена и уже доставлена во все российские регионы. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа», — сказал Мурашко журналистам.
По его словам, гражданам доступна в том числе и детская вакцина, и необходимо своевременно начать вакцинацию, чтобы защитить своё здоровье.