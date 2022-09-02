Ижевск, , 15:40 — REGNUM Вакцина от гриппа закуплена и уже доставлена во все российские регионы. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Официальный сайт правительства России

«Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа», — сказал Мурашко журналистам.

По его словам, гражданам доступна в том числе и детская вакцина, и необходимо своевременно начать вакцинацию, чтобы защитить своё здоровье.