Бухарест, 5 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по возвращении в страну учителей, работающих по контрактам в странах ЕС, США и других государствах мира. Об этом 5 сентября в своем заявлении по случаю начала учебного года в Румынии отметил румынский премьер-министр Николае Чукэ, перелает бухарестский телеканал Digi24.

(сс) Alexas Fotos Учитель

«Мы должны вернуть Румынии высокий статус образования, который складывался десятилетиями, — отметил, в частности, Чукэ. — Официальный Бухарест предоставит десяткам тысяч педагогов достойные условия работы и относительно высокие зарплаты».

По словам главы румынского кабинета министров, для этого из государственного бюджета будет выделено десятки миллионов долларов.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве образования Румынии, на сегодняшний день за пределами страны работают до 170 тыс. высококвалифицированных преподавателей.