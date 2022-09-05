Москва, 5 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Москве 5 сентября местами пройдёт кратковременный дождь. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице — +10…+12 градусов, по Московской области — +8…+13 градусов», — сказал Синенков.

Синоптик отметил, что ветер будет северо-западный, северный 4-10 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 750 мм ртутного столба.