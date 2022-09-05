Ереван, 5 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. С рабочим визитом для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым направится 5 сентября в Москву глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Mfa.am Арарат Мирзоян

«5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе встречи стороны проведут обсуждение вопросов, связанных с безопасностью в регионе и стабильностью, а также союзнических отношений России и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения нуждаются в мирном соглашении.