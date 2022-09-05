Уфа, 5 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Учеников и сотрудников образовательных учреждений Уфы вывели из зданий школ. Об этом 5 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

monicore Эвакуация

«Рано утром 5 сентября практически из всех зданий уфимских школ вывели детей и сотрудников, разместили в резервные на такой случай помещения соседних учреждений образования», — сообщают корреспонденты.

Отмечается, что сейчас специалисты проверяют сообщения о минировании. На местах работают сотрудники экстренных служб.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в конце августа в Уфе из зданий нескольких судов эвакуировали сотрудников и посетителей.

Читайте также: В Башкирии из нескольких судов эвакуировали сотрудников и посетителей