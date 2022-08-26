Уфа, 26 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудников и посетителей эвакуировали из нескольких зданий судов в Уфе. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на источник в экстренных службах.

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Сообщается, что утром 26 августа из зданий Орджоникидзевского и Кировского районных судов города Уфы, а также из здания Кушнаренковского районного суда были эвакуированы все сотрудники и посетители.

По информации журналистов, на электронные почты судов поступили сообщения о минировании.

Отмечается, что в настоящее время в зданиях работают кинологи с собаками, спасатели, сотрудники скорой помощи, росгвардейцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что посетителей и сотрудников нескольких судов в Уфе эвакуировали также и 22 августа.