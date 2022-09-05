Москва, 5 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Тайфун «Хинамнор», прошедший в Приморском крае, не помешает участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Судя по тому, что мы готовимся к взлету, значит не помешает. Это уже не тайфун, это уже осколки этого тайфуна. Он уже прошел, как говорят метеорологи», — сказал он.

При этом представитель Кремля уточнил, что по прилёте во Владивосток станет понятно, насколько мнение метеорологов соответствует действительности.

Также Песков указал, говоря о программе Путина на ВЭФ, что президент РФ прибудет для участия в мероприятии «поздно ночью».

«Там очень насыщенный день. Он сразу отправится на учения, потом Госсовет по туризму большой будет, потом презентация всех проектов, ТОРы и все остальное, потом встретится с модераторами с участием бизнесменов, которые будут на форуме, тоже такая свободная беседа», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке находятся представители правительства, предприниматели, спортсмены и творческие коллективы из Еврейской автономной области во главе с губернатором региона Ростиславом Гольдштейном. За три дня мероприятия чиновники автономии намерены подписать 11 соглашений.