Тайбэй, , 08:02 — REGNUM Специальный посланник главы тайваньской администрации Чэнь Цзяньжэнь прибыл в Ватикан с официальным визитом и встретился с папой Римским Франциском, сообщило агентство Reuters.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат попросил понтифика «молиться за Тайвань». Франциск ответил, что «с нетерпением ждет возможности вместе помолиться за мир во всем мире». В канцелярии главы администрации Тайваня отметили, что визит Цзяньжэня «демонстрирует тесную дружбу» между Тайбэем и Ватиканом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Ватикан подписал с Китаем Временное соглашение о назначении епископов в КНР. Это произошло в рамках встречи бывшего заместителя секретаря Святого престола по связям с государствами Антуана Камиллери и экс-заместителя министра иностранных дел КНР Вана Чао.