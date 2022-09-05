Тайбэй, 5 сентября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Специальный посланник главы тайваньской администрации Чэнь Цзяньжэнь прибыл в Ватикан с официальным визитом и встретился с папой Римским Франциском, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Дипломат попросил понтифика «молиться за Тайвань». Франциск ответил, что «с нетерпением ждет возможности вместе помолиться за мир во всем мире». В канцелярии главы администрации Тайваня отметили, что визит Цзяньжэня «демонстрирует тесную дружбу» между Тайбэем и Ватиканом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Ватикан подписал с Китаем Временное соглашение о назначении епископов в КНР. Это произошло в рамках встречи бывшего заместителя секретаря Святого престола по связям с государствами Антуана Камиллери и экс-заместителя министра иностранных дел КНР Вана Чао.