Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями с четвёртой попытки приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка на Камчатке, где ждут помощи четверо туристов. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».

Вулканы Камчатки. Вулкан Ключевской © Денис Будьков

Вертолёт Ми-8 совершил посадку на высоте 1663 метра, на большую высоту подняться не удалось из-за сильного ветра и пепла, поднимавшегося со склонов вулкана. Поисково-спасательная группа уже начала восхождение на высоту 3300 метров, где находятся двое туристов.

Спасатели планируют добраться до ожидающих помощи людей к полуночи 6 сентября, а на следующий день группа спасателей продолжит подъем на высоту 4158 метра, где находятся ещё два человека.

Также сообщается, что на высоте 1400 метров будет разбит временный лагерь для оказания помощи совершающим восхождение спасателям и пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке возросло до восьми человек. Восхождение на вулкан совершала группа из 12 человек, в которую входили два гида.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке выросло до восьми