Пекин, 5 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Тайфун «Хиннамнор» был переквалифицирован в супертайфун после приближения к берегам Китая, а уровень чрезвычайного реагирования был повышен до третьего по величине по четырехуровневой шкале, сообщает 5 сентября газета China Daily.

NASA Тайфун

11-й тайфун за этот год тайфун привел к проливным дождям и сильному ветру, закрытию школ и пассажирских лайнеров в Китае. По данным Национального метеорологического центра сильные дожди уже обрушились на города Нинбо и Шаосин в провинции Чжэцзян, а в течение следующих 36 часов ожидается, что тайфун обрушится на прибрежные районы Китая.

Бюро образования Нинбо распорядилось приостановить занятия во всех начальных и средних школах, а также детских садах города, а продолжительность приостановки будет зависеть от силы тайфуна. Начиная с 4 сентября Шанхайская пассажирская пароходная компания приостановила все маршруты, за исключением парома Чанхэн.

Центр тайфуна находился примерно в 340 км от побережья города Чжоушань по данным на день 4 сентября, и продолжил двигаться на север со скоростью около 20 км/ч с нарастающей интенсивностью, сообщили метеорологи.

Главный синоптик Метеорологического центра Китая Чжан Лин сказал, что вероятность того, что тайфун обрушится непосредственно на Китай, невелика, но сильный дождь и ветер все равно затронут прибрежные районы.

Рабочие группы были направлены в Чжэцзян и Цзянсу для оказания помощи в ликвидации последствий тайфунов, сообщил Государственный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи.