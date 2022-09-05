Москва, 5 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло на въезде в Северо-Западный тоннель в Москве, сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В связи с аварией были перекрыты две дорожные полосы из трех. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября на трассе Р-22 в Михайловском районе Рязанской области легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, в результате чего погибли три человека.