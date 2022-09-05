Тбилиси, , 19:04 — REGNUM В Грузии продолжают разгораться новые лесные пожары, сообщает 4 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Тушение лесного пожара. Грузия Police.ge

В процессе тушения пожара в селе Цавкиси, расположенном вблизи грузинской столицы, задействованы десятки пожарных и спасателей. Ситуация на местах сложная, поэтому возникла необходимость направить туда дополнительные силы. Пожар бушует уже несколько часов. Жители Цавкиси опасаются, что огонь может перекинуться на их населенный пункт. Из-за ветра и труднопроходимой местности спасательные работы затруднены. Ни один вертолет пока не может участвовать в процессе тушения пожара.

В пригороде Тбилиси, Цхнети, пожар удалось локализовать. Всего же в окрестностях столицы зафиксировано пять возгораний. В Гори, на территории воинской части загорелась сухая трава. Пожарным удалось остановить распостранение огня.