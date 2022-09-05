Нижний Новгород, 5 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России открыл на базе школы-гимназии в Нижнем Новгороде экспериментальный класс «Юный следователь», передаёт «Newsroom24.ru».

Sledcom.ru Следователь

В нём учащиеся старших классов будут осваивать азы профессии следователя — обучаться профильным дисциплинам с применением новейших технологий. Занятия будут проводиться факультативно.

Отмечается, что класс «Юный следователь», появившийся в общеобразовательном учреждении в столице Приволжья, является первым в России. В случае успеха этого эксперимента, планируется впоследствии открыть аналогичные классы в школах других регионов.